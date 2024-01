Milan Cagliari con una formazione inedita: non succede dal 2016. Il dato riguardante i rossoneri in vista di stasera

Il Milan questa sera potrebbe infrangere un record ben 8 anni dopo l’ultima volta. In vista della sfida contro il Cagliari potrebbero partire dal primo minuto Simic e Jimenez.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Diavolo non gioca con due diciottenni in formazione dal 23 dicembre 2016: in quell’occasione erano titolari Donnarumma e Locatelli.