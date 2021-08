Milan-Cagliari: ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi

Il Milan batte il Cagliari 4-1 e mantiene contatto con Inter, Napoli, Lazio e Roma. Giroud il migliore in campo, Theo Hernandez non perfetto

Il Milan batte il Cagliari 4-1 e resta al comando della classifica insieme ad Inter, Napoli, Roma e Lazio. Ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi:

Il migliore in campo è Olivier Giroud (7,5): «La maledizione del 9 lo spaventa quanto quella dello scorpione di Giada: la prende con leggerezza, apre con il tacco per Leao (il portoghese non concretizza), chiude con altri suggerimenti, sponde e due gol».

Ottima prova per Tonali e Diaz (7,5). Benissimo anche Leao, Calabria e Kjaer (7). Prova più che sufficiente per Tomori, Krunic, Maignan e Saelemaekers (6,5). Sufficienza per Rebic, Florenzi e Bennacer (6). Sufficiente nel complesso anche per Theo Hernandez non così brillante, poco lucido (6).