Milan-Cagliari 4-1: Serra riesce a cavarsela egregiamente, la moviola

Il Milan batte il Cagliari 4-1 dopo una prestazione di alta classe. Ecco la moviola riportata dalla Gazzetta dello Sport

Serra riesce a cavarsela egregiamente. Il primo di gol di Tonali, stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport, sarebbe stato da annullare per un piccolo particolare: Saelemaekers in barriera disturba un avversario ma non è la spintarella il fatto decisivo ma bensì la posizione del belga al momento della punizione dell’ex Brescia.

Gli attaccanti devono stare almeno un metro di distanza dalla barriera, ma il Var non può intervenire da regolamento. Per il resto Serra non sbaglia nulla: corretti i sei cartellini gialli e il gallo su Brahim Diaz che ha portato al 4-1 rossonero.