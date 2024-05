Milan Cagliari: gli episodi curiosi che non avete notato da San Siro nel match della 36ª giornata di Serie A 2023/24. Retroscena

(inviato a San Siro) – Milan Cagliari sotto il segno delle curiosità. Direttamente da San Siro, ecco tutti gli episodi che (forse) non avete notato del match, valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023/24.

20:15 – Cerchio di giocatori titolari del Milan racchiuso nei pressi della metà campo, Pioli come da tradizione al centro per dare le ultime indicazioni in vista del match e caricare la squadra