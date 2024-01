Milan Cagliari Coppa Italia streaming LIVE e diretta tv: dove vedere l’ottavo di finale in programma a San Siro

Il Milan è pronto a scendere in campo per la sua prima partita del 2024. Domani a San Siro arriva il Cagliari per la sfida valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Il match potrà essere seguito da tifosi e appassionati in diretta tv in chiaro sulle reti Mediaset: andrà in onda, infatti, su su Canale 5.