Milan, Buriani: «Tre punti un discreto vantaggio, ma non può sbagliare». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Roberto Buriani ha parlato così a Tuttomercatoweb del Milan e della corsa Scudetto. Le sue dichiarazioni.

«Tre punti di vantaggio possono essere un discreto vantaggio ma non puoi sbagliare. Così come anche dietro se rallentano minimamente è un grosso problema. Ora mi dà abbastanza fiducia perchè ha ritrovato continuità di risultati. Le vittorie sono faticose per tutti ora, ma a questo punto lo spettacolo va messo in secondo piano. E tutto sommato per quanto fatto vedere i rossoneri si meritano lo scudetto.»