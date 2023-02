Milan, Brambati: «Il management è il maggiore responsabile»

Massimo Brambati parla così del momento del Milan dopo il derby di domenica. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«Vorrei fare un tackle indirizzato a una squadra che mi ha stupito in negativo, il Milan. Nel dopo-Mondiale ha vinto solo una volta e collezionato solo pareggi e sconfitte, quale il maggiore responsabile? Il management, che con un un mercato non all’altezza, non ha dato una mano, i giocatori o l’allenatore? Anche il mercato in uscita conta, aver perso Kessiè senza averlo sostituito è un problema. De Ketelaere rimane un grande punto di domanda. Doveva essere quello che faceva la differenza, invece non va proprio. Certi giocatori, arrivati a un certo livello, si sono smarriti, vedi Kalulu, Tomori, lontani parenti di quelli ammirati lo scorso anno.»