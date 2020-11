Milan, Brahim Diaz titolare con la Fiorentina: chance importante per lui

Contro la Fiorentina avrà una chance importantissima dal 1′ Brahim Diaz, che non gioca titolare in Serie A dal 4 ottobre

Domenica sarà una giornata importante non solo per la stagione del Milan ma anche per quella di Brahim Diaz. Lo spagnolo viaggia sempre di più verso la maglia da titolare nella sfida contro la Fiorentina, una chance che non può assolutamente sbagliare.

Viste le precarie condizioni fisiche di Leao, l’ex Real Madrid deve giocarsi bene le sue carte e sfruttare anche la non esaltante prova di Hauge contro il Lille per dimostrare di meritare ancora più spazio. Fino ad ora per lui solo 2 partite da titolare in Serie A (Crotone e Spezia) e 4 in Europa League (Rio Ave, Celtic, Sparta Praga e Lille a San Siro) con in tutto 3 gol ed 1 assist.