Milan, Brahim Diaz rinato: il Real Madrid pensa a riportarlo a casa

Il Milan si gode la rinascita di Brahim Diaz, che dopo mesi difficili ora sembra essere tornato ad alti livelli di rendimento

Dopo mesi difficili, Brahim Diaz sembra essersi ripreso il Milan. Lo spagnolo si è preso i riflettori dopo il gran gol contro la Juventus. Contro il Chelsea è stato sacrificato per via dell’espulsione di Tomori, ma con l’Hellas Verona avrà di nuovo spazio complice l’infortunio di De Ketelaere. Una nuova occasione per mettersi in mostra.

Il Real Madrid intanto osserva la situazione. I Blancos hannno un opzione di controriscatto di 27 milioni di euro dal Milan (che ha un diritto di riscatto a 22 milioni) esercitabile al termine di questa stagione. Con i contratti in scadenza di Hazard, Ceballos e Asensio, dalle parti del Bernabeu potrebbero farci un pensierino.