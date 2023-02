Milan, Brahim Diaz è l’eroe della Champions: le pagelle dei quotidiani. Lo spagnolo è uno dei migliori tra i rossoneri contro il Tottenham

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi per Brahim Diaz, autore del gol che ha regalato la vittoria del Milan contro il Tottenham.

La Gazzetta dello Sport: 7 – «Il tuffo in porta è vagamente artistico ma conta di più l’inserimento: presente dove conta. Non sarà continuo ma utile in palleggio nel corridoio di centro-destra»

Corriere dello Sport: 7,5 – «Calcia a colpo sicuro ma Forster para, poi con rabbia di testa firma l’1-0 dei rossoneri, lotta su tutti i palloni come se ciascuno fosse quello della vita, anche contro dirimpettai che hanno maggiore struttura fisica e sembrano watussi rispetto a lui»

Tuttosport: 7 – «Si fa trovare pronto all’appuntamento che conta. Si tuffa a corpo morto dopo la ribattuta di Forster per l’1-0 di testa. Nessun timore di fronte a centimetri a chili altrui»