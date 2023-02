Milan, Braglia: «Solo la Champions può far ritrovare compattezza»

Simone Braglia parla così del momento del Milan a poche ore dal match contro il Torino. Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

«Può essere una partita che ti fa ritrovare l’identità perduta. Non sarà semplice, solo un evento come la Champions può far ritornare la compattezza perduta. Può essere quella partita che ti fa tornare quello di un tempo.»