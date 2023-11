Milan Borussia Dortmund, Pioli cambia all’ultimo! Sorpresa tra i titolari in vista del match di questa sera

Questa sera il Milan affronterà il Borussia Dortmund nella sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Pioli ha optato per un cambio di formazione rispetto a quanto circolava alla vigilia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha deciso di schierare dal primo minuto Adli e non Krunic, che invece si accomoderà in panchina.