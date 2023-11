Milan Borussia Dortmund Primavera: grande risposta di pubblico, sold out al Vismara

È in corsa Milan Borussia Dortmund Primavera. Per il match valido per la 5a giornata di Youth League 2023-24 c’è stata grande risposta di pubblico

Pienone allo stadio. È in corsa Milan Borussia Dortmund Primavera. Per il match valido per la 5a di Youth League 2023-24 c’è stata grande risposta di pubblico:

si è arrivati infatti al sold out di biglietti come accaduto per la prima squadra maschile in occasione del match di stasera a San Siro.