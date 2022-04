Milan Bologna, i goal delle due formazioni nella prima mezz’ora di gioco

Ecco una statistica in vista di Milan Bologna sull’atteggiamento e i goal delle due formazioni nella prima mezz’ora di gioco

In Milan Bologna, come riportato da acmilan.com, si affronteranno le due formazioni che hanno una statistica opposta in comune nella prima mezz’ora di gioco.

Infatti, nella serata di domani si affronteranno la formazione che ha segnato più gol nella prima mezz’ora di gioco, il Milan (21), e quella che invece ne ha realizzati di meno nei primi 30 minuti di gioco, il Bologna (4).