Milan Bologna, la probabile formazione dei rossoneri

Domani sera il Milan affronterà il Bologna: ecco le probabili scelte di formazioni di Pioli

Domani sera, alle ore 20:45, il Milan affronterà il Bologna a San Siro nella gara che chiuderà la 31esima giornata di Serie A. Ecco le probabili scelte di formazione di Stefano Pioli.

Nessun dubbio per Pioli per quanto riguarda il modulo che sarà il 4-2-3-1. In Maignan, Calabria e Theo Hernandez terzini, mentre sarà ancora una volta Kalulu a comporre la coppia difensiva con Tomori. In cabina di regia Tonali e Bennacer. Unico dubbio sulla trequarti con Kessie e Brahim Diaz che si giocano un posto da titolare. Sulla destra giocherà Messias mentre a sinistra Leao. In attacco giocherà Giroud con Ibrahimovic che, probabilmente, entrerà a gara in corso.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Junior Messias, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud.