Sabato sera il Milan affronterà il Bologna in campionato. In tal senso Pioli va verso queste scelte in difesa. Le probabili scelte

Il Milan si prepara ad affrontare il Bologna in campionato. In vista del match Pioli non dovrebbe avere dubbi in difesa:

in tal senso infatti si fa verso la conferma della difesa vista contro l’Udinese con Calabria a destra, Gabbia e Kjaer centrali e Theo Hernandez a sinistra.