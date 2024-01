Milan Bologna: guai per Thiago Motta, un big salta il match di San Siro

La prossima partita in casa del Milan sarà quella in campionato contro il Bologna. In vista del match Thiago Motta perde un big

Il 27 gennaio il Milan affronterà il Bologna in campionato. In vista del match Thiago Motta perde un big per infortunio: si tratta del grande ex Saelemaekers, a causa di una lesione muscolare che lo terrà fuori per le prossime 2-3 settimane.

IL COMUNICATO DEL BOLOGNA – «Sono ripresi questa mattina gli allenamenti dei rossoblù. Attivazione atletica e lavoro tecnico-tattico per i ragazzi di Thiago Motta: seduta differenziata per Dan Ndoye. A riposo Jesper Karlsson a causa di un intervento dentistico: si unirà al gruppo nel corso della settimana. Gli esami cui è stato sottoposto Alexis Saelemaekers hanno evidenziato una lesione di primo grado della giunzione miotendinea del gemello mediale destro, con tempi di recupero di 2-3 settimane. Domani i rossoblù sosterranno una seduta di allenamento alle 11 a porte chiuse al centro tecnico Niccolò Galli»