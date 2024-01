Milan Bologna: non solo campo ma anche mercato, gli osservati speciali dai rossoneri

Sabato sera il Milan affronterà il Bologna in campionato. Sfida sul campo ma anche occasione per parlare di mercato. Tutti i nomi

Milan Bologna oltre il campo. La sfida di campionato contro i rossoblù potrebbe essere per i rossoneri l’occasione di parlare di alcuni obiettivi finiti nel mirino del club:

come riportato da Calciomercato.com non solo Zirkzee, tra i giocatori che interessano al calciomercato Milan c’è anche Ferguson oltre anche al nome dello stesso Thiago Motta in caso di addio a Pioli a fine stagione.