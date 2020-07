Milan-Bologna. è Ante Rebic l’MVP della partita eletto dai tifosi

In 82 minuti sul campo di gioco, Ante ha contribuito a creare 6 occasioni da gol, tra cui un gol e due tiri nello specchio della porta, oltre al servizio per il palo di Kessie. Ma, statistiche a parte, è stato come sempre determinante il suo apporto al gioco in ogni fase. Instancabile nel proporsi in avanti, non lesina mai rincorse agli avversari in ripiegamento. Per questo, e per molti altri motivi, è lui l’MVP di Milan-Bologna 5-1. Bravo Ante!