Milan, bocciatura pesante per il mercato dei rossoneri

Bocciatura pesante per il mercato del Milan: questo è quanto emerge dal pagellone preparato dalla Gazzetta dello Sport. Questo il commento:

«Voto 5. Il piatto piange. Gli incidenti di percorso, con tanti infortuni, avevano fatto pensare a delle correzioni in corsa. Invece il management rossonero ha scelto di puntare sulle seconde linee in questa fase decisiva della stagione. I conti sono salvi, la virtuosa linea societaria continua a mietere consensi. Intanto, però, le rivali per i posti che contano si sono rafforzare. Meglio un uovo oggi o la gallina domani? I tifosi del Milan voterebbero per un bell’uovo di Pasqua…»