Milan, Bennacer ha rinnovato: ora tocca a Leao e Giroud

Bennacer ha rinnovato con il Milan, ora a Maldini e Massara mancano gli ultimi due tasselli: Leao e Giroud. Ecco i dettagli

Come riportato da Tuttosport, Ismael Bennacer ha guadagnato sul campo il rinnovo, diventando una pedina inamovibile del Milan di Stefano Pioli.

Ora a Maldini e Massara mancano solamente gli ultimi due tasselli: Rafael Leao e Olivier Giroud. Per il primo la sensazione generale è quella dell’ottimismo e per il secondo si parla del rinnovo per un’altra stagione con opzione per il 2025. Inoltre, l’obiettivo è concludere il tutto entro la fine di gennaio.