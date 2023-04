Milan, Bennacer trascina: la sua storia e la profezia di Pioli. Il tecnico rossonero ha scelto lui e lui ha risposto in modo positivo

A siglare la marcatura, unica alla fine, di Milan Napoli è Ismael Bennacer. Il centrocampista rossonero è entrato in campo con una scelta ben precisa: per lui il Ramadan è da seguire alla lettera, quindi non si mangia dall’alba al tramonto. Così ha fatto prima della sfida di Champions e così farà per tutta la Champions.

Una fede che per nulla ha intralciato la prestazione di Bennacer: corsa e sacrificio, in una partita che è stata più difficile di quella di campionato. L’algerino però ci ha creduto nella ripartenza rossonera e nel tocco di Brahim Diaz: così firma la rete del vantaggio. Poi scivola con lo stesso entusiasmo che ha messo nel tunnel, dove cercava di sdrammatizzare un momento di profonda concentrazione per i rossoneri. Per Pioli, Benancer sarebbe stato la sorpresa della stagione: profezia avverata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.