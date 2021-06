Milan, beffa Giroud: è ufficiale il suo rinnovo con il Chelsea

Milan, niente Giroud. L’attaccante francese, a lungo inseguito dai rossoneri, ha ufficialmente rinnovato con il Chelsea

Niente Milan per Olivier Giroud. Il francese è stato per settimane nel mirino dei rossoneri, che lo avevano individuato come giusto profilo per il ruolo di vice Ibra. In questi minuti però il Chelsea ha ufficializzato il suo rinnovo fino al 2022, un’opzione esercitata dai Blues ad Aprile.