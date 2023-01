Milan, Bakayoko verso la Cremonese: manca l’ok del patron Arvedi. Sembra fatta per il trasferimento del francese, manca solo un tassello

Dopoa aver rifiutato l’offerta dalla Turchia, ovvero dell’Adana Demirspor, Bakayoko è pronto a salutare il Milan. Sul centrocampista rossonero c’è la Cremonese.

Per il trasferimento, come scrive Gianlucadimarzio.com, mancherebbe il patron grigiorosso Arvedi, che non ha ancora dato l’ok definitivo per concretizzare l’operazione.