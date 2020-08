Bakayoko ha sempre voluto tornare a vestire la maglia del Milan e ora le parti (Milan e Chelsea) sembrano vicini all’accordo

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il Chelsea avrebbe chiesto 20 milioni di euro trattabili sino a 15 milioni al Milan per Bakayoko.

Sarebbe un ottimo colpo per la mediana di mister Pioli e per lo stesso ambiente rossonero che ritroverebbe un giocatore che in un solo anno ha combattuto per la maglia.