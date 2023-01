Milan, Bakayoko ai margini: si pensa ad una clamorosa decisione

Tiemouè Bakayoko e il Milan sono ai ferri corti. Dopo il rifiuto del giocatore all’Adana Demirspor i rossoneri pensano ad una decisione

Il Milan, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, è furioso con Tiemouè Bakayoko per il suo rifiuto al trasferimento all’Adana Demirspor di Vincenzo Montella. Il club ora starebbe pensando di escluderlo dalla lista della rosa in Serie A. Ci sarebbe stata anche un’altra offerta da parte dei tedeschi dell’Augsburg, ma il Milan in questo caso dovrebbe contribuire a parte dell’ingaggio del francese.