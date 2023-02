Milan, attesa Maignan: il portiere in bilico tra Atalanta e Fiorentina

Mike Maignan resta in dubbio per il match di domani sera del Milan contro l’Atalanta. Ultime ore decisive per valutarne le condizioni

Sono ore decisive per capire se Mike Maignan sarà a disposizione già domani sera nel match tra Milan e Atalanta. Il portiere francese si è allenato regolarmente in gruppo negli ultimi giorni ma, come riportato da Tuttosport, Pioli e lo staff medico vogliono usare la massimo prudenza possibile.

Il vero obiettivo è averlo al top della condizione per il match dell’8 marzo contro il Tottenham, gara di ritorno degli ottavi di Champions League. Il tecnico, in vista del match di Londra, potrebbe risparmiarlo domani concedendogli un’altra settimana di lavoro in gruppo per poi tornare in campo settimana prossima contro la Fiorentina.