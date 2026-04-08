Milan, ma qual è la coppia d’attacco migliore? Per vittorie e gol fatti ce n’è una per distacco: ecco quale

Milan, qual è la coppia d’attacco rossonera più prolifica? Per numeri e gol fatti ce n’è solo una: ecco quale

Il reparto avanzato è, senza ombra di dubbio, uno dei temi più delicati e discussi della stagione del Milan. Nonostante l’investimento e il talento a disposizione, giocatori del calibro di Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug e Gimenez non hanno finora reso secondo le aspettative. La deludente trasferta di Napoli ha ulteriormente evidenziato le difficoltà che Massimiliano Allegri sta riscontrando nel dare fluidità e concretezza alla manovra offensiva, apparsa spesso troppo prevedibile e sterile negli ultimi trenta metri.

Al tecnico livornese non si può però recriminare il fatto di non aver tentato ogni soluzione possibile per invertire la rotta. I dati stagionali sono emblematici: sono infatti ben 11 le coppie d’attacco impiegate finora in stagione. Allegri ha rimescolato continuamente le carte, alternando centravanti di peso a esterni rapidi, nel tentativo di trovare quell’alchimia che potesse garantire maggiore pericolosità e cinismo in area di rigore, sebbene i risultati complessivi tardino ancora ad arrivare con la dovuta costanza.

Milan, Leao-Nkunku: il tandem più prolifico per i rossoneri

In questo scenario di continua sperimentazione, emerge tuttavia una certezza statistica: la coppia più efficace è quella composta da Rafael Leao e Christopher Nkunku. Quando i due hanno condiviso il rettangolo verde, il Milan ha giocato 7 partite, ottenendo un bilancio lusinghiero di 5 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta. Il contributo dei due è stato fondamentale, avendo totalizzato insieme 4 gol e 3 assist. Nonostante le difficoltà generali dell’intero reparto, questo binomio sembra essere, al momento, l’unico in grado di garantire quel salto di qualità necessario per raddrizzare la stagione.