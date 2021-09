Milan Atletico Madrid: dubbi in difesa per Simeone

Milan Atletico Madrid: a poche ore dalla sfida contro il Milan, il Cholo Simeone non ha ancora sciolto un dubbio in difesa. Ecco quale

Dubbi di formazione per il Cholo Simeone in vista del match contro il Milan. Il tecnico dell’Atletico Madrid, secondo quanto riferisce Sky Sport, non ha ancora deciso che tipo di difesa schierare contro i rossoneri. Difesa a tre o difesa a quattro: in caso di seconda opzione, ne risentirebbero anche Joao Felix e Griezmann per le posizioni offensive.