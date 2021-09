Milan Atletico Madrid: entra Kalulu, Calabria a centrocampo

Giro di cambi nel Milan, con Kalulu e Florenzi dentro, Pioli decide di spostare Calabria a centrocampo, un ruolo già ricoperto in passato

Giro di cambi. Stefano Pioli ridisegna il Milan, complice anche la stanchezza di alcuni giocatori. Bennacer e Saelemaekers lasciano il posto a Kalulu e Florenzi.

Come consegnuenza a questi cambi, l’allenatore rossonero ha poi spostato Calabria a centrocampo al fianco di Tonali. Un ruolo che il terzino rossonero aveva già ricoperto in passato, per esempio contro la Juventus nella passata stagione.