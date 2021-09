Brahim Diaz a Milan Tv: «Champions? Con questa maglia è speciale»

Alla viglia del match contro l’Atletico Madrid, Brahim Diaz ha rilasciato delle dichiarazioni a Milan Tv, ecco cosa ha detto

SUL SUO MOMENTO – «Mi sento importante, ho avuto un buon inizio di stagione. So di essere un buon giocatore e ho molta fiducia in me stesso. Il merito è anche dei miei compagni ovviamente, come approcciamo le partite e come stiamo giocando. Siamo veramente un gruppo unito, siamo più di una squadra, siamo una famiglia. Passiamo tanto tempo insieme e ci aiutiamo molto».

SULL’ ATLETICO MADRID – «La partita contro l’Atletico Madrid sarà un match di alto livello, sarà difficile per noi ma lo sarà anche per loro perchè noi siamo una squadra forte. Vogliamo vincere, giocando anche bene. Ci piace giocare partite così. Avendo avuto un passato nel Real Madrid, quello contro l’Atletico è un derby, ma io ora sono un giocatore del Milan e voglio fare bene solo per i rossoneri e portare a casa i tre punti».

SULLA CHAMPIONS – «Essere in Champions League contro questa maglia è speciale, basta vedere quanti titoli ha vinto questo club. Domani sarà una grande partita».