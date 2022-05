Milan Atalanta, Theo Hernandez eletto MVP del match – FOTO

I tifosi del Milan hanno votato Theo Hernandez come MVP della sfida vinta ieri pomeriggio 2-0 a San Siro contro l’Atalanta.

Il francese ha chiuso la gara con un eurogol, regalando al Milan tre punti fondamentali in ottica scudetto.

Theo coasting to the @emirates MVP award with one of the best goals of the season ⚽️🤩

Con un coast-to-coast epico, chi altro poteva essere l’MVP se non @TheoHernandez? ⚽️🤩#MilanAtalanta #SempreMilan

