Milan Atalanta: Pioli e Leao entrano in diffida, le decisioni del Giudice Sportivo

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo dopo Milan Atalanta. Pioli e Leao entrano ufficialmente in diffida

E’ uscito il comunicato ufficiale con le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 26 giornata di Serie A. Particolare attenzione sulle sanzioni per Pioli e Leao: l’attaccante è stato ammonito al 48′ di Milan Atalanta per proteste nei confronti dell’arbitro Orsato: si tratta del quarto giallo ricevuto in questo campionato (gli altri contro Lazio, Salernitana e Bologna), entra così in diffida.

Contro i bergamaschi, anche l’allenatore è stato ammonito per la quarta volta in questo campionato e dunque anche lui entra in diffida.