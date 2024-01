Milan Atalanta, Jovic bocciato: «Totalmente fuori contesto, sembra...»

Milan-Atalanta, Luka Jovic bocciato dalle pagelle dei quotidiani sportivi: il serbo sembra totalmente fuori contesto

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola boccia senza appelli la prova di Luka Jovic nella sfida di ieri sera in Coppa Italia tra Milan e Atalanta:

«Fuori contesto come Sinatra che fa trap: 90 minuti da centravanti, mai una palla in area. Finisce che si fa notare per le sponde: una buona per Loftus-Cheek, altre fuori misura. E quella per Reijnders…».