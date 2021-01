Milan-Atalanta: niente allarmismi, ma i gol subiti in casa ora sono tanti

La pesante sconfitta contro l’Atalanta non può creare allarmismi, ma qualche domanda al Milan bisogna porsela, soprattutto in difesa

Il Milan esce dalla sconfitta con l’Atalanta da campione d’inverno, ma questa forse è l’unica buona notizia della gara di ieri. Uno 0-3 senza troppe storie che lascia qualche punto interrogativo su cui bisognerà lavorare nelle prossime settimane.

Il primo è sicuramente il rendimento difensivo in casa. Sono infatti 15 ora i gol subiti in Serie A in 10 gare tra le mura casalinghe, 22 in 15 contando tutte le competizioni. Una media gol subiti a gara di 1.5, la peggiore tra le prime 6 in classifica. Numeri da prendere in considerazione e che rappresentano il punto su cui Pioli dovrà lavorare nelle prossime settimane.