Milan Atalanta, i precedenti – VIDEO

Il Milan, domenica 26 febbraio alle 20:45, affronterà l’Atalanta a San Siro: vediamo insieme i precedenti tra le due squadre

Il Milan condivide con la Roma il terzo posto in classifica, con soli 3 punti di vantaggio sull’Atalanta. I rossoneri sono reduci da due importanti successi di misura: sul Tottenham in Champions League e a Monza in campionato. Brusco stop dell’Atalanta nell’ultimo turno con la sconfitta in casa con il Lecce. Escludendo il Napoli, l’Atalanta è la squadra che maggiormente ha vinto in trasferta.

Totale gare: 61 Vittorie Milan: 29 Pareggi: 21 Vittorie Atalanta: 11

Ultima vittoria Milan: 2021-22 2-0 56 Leao, 75 Hernandez (successo determinante per lo scudetto del Diavolo, ottenuto alla penultima giornata).

