Milan Atalanta, i giornali in coro: «È stato lui il peggiore in campo tra i rossoneri». Voti e pagelle dei quotidiani

I giornali questa mattina concordano: è stato Olivier Giroud il peggiore in campo nel corso della sfida di ieri sera a San Siro tra Milan e Atalanta. Sulla coscienza del francese il rigore regalato alla Dea.

5 il voto che gli assegna il Corriere dello Sport, mentre Tuttosport e la Gazzetta dello Sport optano per mezzo voto in più. Una serata tutto sommato in cui è stato anche parecchio sfortunato.