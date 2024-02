Milan Atalanta, De Ketelaere è l’incubo di Pioli: i numeri del belga in vista del big match di questa sera a San Siro

Come riportato dal Corriere dello Sport, Milan Atalanta sarà un vero e proprio spareggio Champions e l’uomo da tenere sott’occhio questa sera a San Siro sarà proprio Charles De Ketelaere.

Il calciatore belga, in prestito all’Atalanta fino al termine di questa stagione, è l’incubo di Pioli e si è trasformato da oggetto misterioso lo scorso anno a trascinatore della Dea in questa stagione. L’ex Milan ha realizzato fino ad’ora 6 goal e 6 assit in 22 partite giocate in campionato.