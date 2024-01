Milan Atalanta: Pioli sta pensando a questa mossa tattica, l’idea dell’allenatore

Stasera il Milan affronterà l’Atalanta in Coppa Italia. In vista del match Pioli sta pensando ad una mossa tattica in particolare

come riportato da Sky Sport l’allenatore rossonero valuta l’idea della difesa a tre con Calabria, Gabbia e Theo Hernandez più bloccato e Jimenez più alto.