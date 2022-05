Milan Atalanta, caos settore ospiti: la decisione della Questura

Milan Atalanta, è ancora caos per il settore ospiti di San Siro. Ecco la decisione della Questura in merito

Si avvicina il match tra Milan e Atalanta. Domenica i rossoneri si preparano ad un match fondamentale nella corsa Scudetto e come al solito San Siro farà la sua parte. Lo stadio sarà tutto esaurito.

Anche nel settore ospiti, come accaduto contro la Fiorentina, è stato venduto qualche biglietto ai tifosi del Milan. Per questo motivo la Questura ha fatto sapere che effettuerà un pre-filtraggio prima dell’entrata allo stadio in quel settore, così da dividere i tifosi delle due squadre.