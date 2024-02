Milan Atalanta, Pioli ha deciso la difesa: la scelta su Calabria e Kjaer per il match di campionato per la 26^ giornata di Serie A

Pioli ha sciolto quasi tutte le riserve per il match di Serie A tra Milan e Atalanta. In difesa giocherà Florenzi con Calabria che si siederà in panchina.

Sull’altra fascia confermato Theo Hernandez mentre i difensori centrali saranno Thiaw, preferito a Kjaer, e Gabbia. Non ci dovrebbero quindi essere dubbi per la linea difensiva nell’importante match contro la Dea.