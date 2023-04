Milan: convocata l’assemblea dei soci azionisti

Il Milan, nella figura del presidente Paolo Scaroni, ha convocato l’assemblea dei soci azionisti. La nota ufficiale

Il Milan, nella figura del presidente Paolo Scaroni, ha convocato l’assemblea dei soci azionisti. La nota ufficiale resa pubblica sulla Gazzetta dello Sport.

I signori Azionisti sono invitati a partecipare all’Assemblea dei soci di Associazione Calcio Milan S.p.A., convocata per il giorno 11 maggio 2023 alle ore 15.00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 12 maggio 2023, stessa ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno

Parte straordinaria

1. Fusione per incorporazione di Milan Entertainment S.r.l. e Casa Milan S.r.l. in Associazione Calcio Milan S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

1, Rideterminazione, in conseguenza della fusione per incor- porazione di cui all’ordine del giomo della parte straordi- naria dell’Assemblea, dei compensi del Collegio Sindaca- le di Associazione Calcio Milan S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti

2. Deliberazioni ai sensi dell’art. 2386 co. 1 c.c. in relazione. all’intervenuta nomina per cooplazione del sig. Randy Lewis Levine alla carica di amministratore della Società Deliberazioni inerenti e conseguenti

3. Aumento del numero del componenti del Consiglio di Amministrazione e conseguente nomina di nuovi compo nenti del Consiglio di Amministrazione. Determinazione dei compensi Deliberazioni inerenti e conseguenti

4. Varie ed eventuali