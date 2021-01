Milan, approfittane: turno con gare non semplici per le rivali

Il Milan deve approfittare di questo turno di Serie A per riscattarsi dall’ultima sconfitta e possibilmente allungare in classifica

Grande occasione per il Milan in questo turno di Serie A. I rossoneri affrontano un Torino in ripresa rispetto alle ultime settimane, ma con una vittoria si può approfittare di qualche passo falso delle rivali.

Una tra Roma ed Inter, se non entrambe, perderà punti nello scontro diretto delle 12:30 di domenica, mentre la Juventus è impegnata in casa contro la sorpresa Sassuolo. Il calendario in questo momento è un alleato della squadra di Pioli.