Milan tra ansie e incertezze: tira una brutta aria a Milanello. Il retroscena sulla squadra di Pioli verso il Frosinone

Il Corriere della Sera oggi in edicola ha fatto il punto in casa Milan in vista della sfida di questa sera a San Siro contro il Frosinone. Una partita che in condizioni normali non avrebbe portato tutto questa pressione sui rossoneri.

Tuttavia la verità è che i recenti numeri non inducono l’ambiente all’ottimismo: due soli successi nelle ultime otto è un cammino da zona medio-bassa della classifica. Ad appesantire il tutto la grana riguardante gli infortuni. Il Milan stasera non può sbagliare.