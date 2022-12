Milan, ansia Origi: risonanza magnetica al rientro in Italia

Divock Origi rischia di dover stare ancora ai box in questa sua prima stagione al Milan. Le ultime sulle sue condizioni

Il Milan è alle prese con l’ennesima grana infortuni, questa volta con protagonista Divock Origi. L’attaccante belga era atteso ieri al Puma Store di Dubai per un incontro con i tifosi, ma la sua presenza è stata solo nelle gigantografie appese all’esterno del negozio. Al suo posto è andato un altro belga, Charles De Ketelaere.

La sua assenza è riconducibile, come riporta la Gazzetta dello Sport, al problema muscolare rimediato nelle ore prima dell’amichevole contro il Liverpool. Un risentimento al flessore che potrebbe tenerlo fuori per un paio di settimane, ma i tempi di recupero saranno più chiari al rientro in Italia dove sono stati già fissati gli esami strumentali.

Stefano Pioli deve già pensare a come disegnare l’attacco per il match del 4 gennaio contro la Salernitana. Dopo la finale mondiale di oggi, a Giroud verranno concessi una decina di giorni di riposo. Lazetic è stato testato contro l’Arsenal è appare ancora acerbo, probabile che in caso di necessità l’unica vera opzione sia quella di schierare Rebic come 9.