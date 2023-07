Milan, annunciata una nuova partnership: il comunicato UFFICIALE. Il club rossonero si affaccia in Sud Corea per la nuova collaborazione

Nuova partnership per il Milan con Kumho Tire. Ecco il comunicato del club:

IL COMUNICATO UFFICIALE – «AC Milan e Kumho Tire sono lieti di annunciare una nuova partnership a lungo termine che prevede l’ingresso dell’azienda sudcoreana nella famiglia dei Premium Partner Rossoneri in qualità di Official Tire Partner. La collaborazione tra i due brand – eccellenze nei rispettivi settori – si basa su una serie di valori condivisi che li stimolano a guidare il cammino verso il futuro dei rispettivi settori attraverso sviluppo e innovazione, competenza e apertura mentale. AC Milan e Kumho Tire sono inoltre profondamente legati da principi fondamentali quali passione, dedizione e una ricerca continua della performance. Con questa collaborazione – grazie al posizionamento, all’attenzione per la qualità e all’appeal globale del Club rossonero – Kumho Tire intende aumentare e diversificare le sue attività di marketing e i suoi investimenti per raggiungere un numero di clienti più ampio in mercati chiave e rafforzare così la sua presenza di marchio premium»