Milan, quali sono state le ombre del girone d’andata? Pioli: «Abbiamo pagato tanto questo»

Milan, Stefano Pioli ha parlato dei problemi riscontrati dai rossoneri nel girone d’andata che chiude domani: le dichiarazioni

Durante la conferenza stampa odierna, Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così del girone d’andata dei rossoneri:

OMBRE DEL GIRONE D’ANDATA – «Il non vincere da tanto tempo in trasferta, poi abbiamo pagato tanto quella ripresa dalla sosta in cui in 4 partite abbiamo fatto 2 punti. Hanno penalizzato tanto il nostro rendimento quelle partite».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI EMPOLI MILAN