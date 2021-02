Milan, amichevole con la Primavera oggi a Milanello: il report di oggi

Nel corso dell’allenamento di oggi, il Milan ha svolto un amichevole in famiglia con la squadra Primavera allenata da Giunti

Milan al lavoro questa mattina a Milanello, dove è iniziata la preparazione per il prossimo match che vedrà i rossoneri impegnati giovedì nel ritorno dei Sedicesimi di finale di Europa League contro la Stella Rossa. A Milanello per assistere all’allenamento presenti Paolo Maldini e Frederic Massara.

Come di consueto, prima parte del lavoro in palestra per l’attivazione muscolare, al termine del quale i giocatori impegnati nel match di ieri hanno proseguito con un lavoro di scarico. Il resto della squadra è stata invece impegnata in un test amichevole contro la Primavera, terminato 2-0 per i ragazzi di Pioli.