Milan al lavoro a Milanello, ecco la strategia anti-Napoli: su cosa sta lavorando Pioli in vista della gara di domenica

Dopo il pesante ko di Parigi contro il PSG, il Milan si sta preparando per la sfida del Maradona contro il Napoli. Sky Sport ha svelato qualche retroscena sugli allenamenti dei rossoneri.

Pioli tra oggi e domani proverà movimenti diversi in attacco per cercare di fornire gli attaccanti in maniera diversa rispetto alle ultime uscite, quando sono arrivati pochi palloni in avanti.