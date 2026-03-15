Milan, hai l’occasione per accorciare! La squadra rossonera arriva a Roma per proseguire la corsa Scudetto: il piano di Allegri

Milan, ecco l’occasione per accorciare in classifica dopo il pareggio dell’Inter. Il piano di Allegri per la sfida alla Lazio

Il Milan sbarca a Roma con una chance monumentale tra le mani. Il pareggio interno dell’Inter ha riaperto i giochi, offrendo alla squadra di Massimiliano Allegri la possibilità concreta di riaprire la volata finale. Sebbene il tecnico livornese continui a predicare calma, puntando l’obiettivo primario sulla qualificazione in Champions League, l’ambiente rossonero freme: «Vincere in casa dei biancocelesti significherebbe accorciare ulteriormente sulla vetta e, allo stesso tempo, compiere un passo molto pesante verso il ritorno nell’Europa che conta». L’entusiasmo post-derby è ancora altissimo e la trasferta capitolina rappresenta il vero esame di maturità per sognare in grande.

Milan, Jashari per lo squalificato Rabiot e la conferma di Estupiñán

Per quanto riguarda le scelte di formazione, il tecnico deve rinunciare a un pilastro del centrocampo, ma sembra avere le idee chiare su come sostituirlo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la novità principale riguarda la mediana: «L’assenza più pesante riguarda Adrien Rabiot, centrocampista francese di forza e inserimento, fermato dalla squalifica. Al suo posto è atteso Ardon Jashari, mediano svizzero più ordinato e geometrico, in vantaggio su Samuele Ricci». Sulla corsia mancina non ci sono dubbi: Pervis Estupiñán, reduce dalla prodezza nella stracittadina, manterrà il suo posto da titolare per garantire spinta e cross.

In attacco, Allegri si affida alle sue stelle per scardinare la difesa di Sarri. La coppia offensiva sarà composta da Christian Pulisic e Rafael Leão, con il portoghese chiamato a dare continuità alle sue giocate spettacolari. «Allegri non vuole sovraccaricare la squadra con discorsi sullo Scudetto, ma sa perfettamente che una vittoria contro la Lazio aumenterebbe entusiasmo, autostima e pressione sulle rivali». La 29ª giornata potrebbe dunque segnare un punto di svolta: trasformare la pressione in opportunità è il dictat di un Milan che non vuole più smettere di correre.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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